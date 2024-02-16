Türkiye Kyokushin Stil Karate Şampiyonası Karabük'te devam ediyor.
Yenimahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun seremonisinde konuşan Vali Mustafa Yavuz, şampiyonanın Karabük'te düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Organizasyona 12 ilden 930 sporcunun katıldığını belirten Yavuz, "Şampiyonanın fair-play kurallarına uygun olarak geçmesini diliyorum. Sporcular, antrenörler ve sporcu ailelerine Karabük'ün güzelliklerini görmelerini ve kültürünü tanımalarını tavsiye ederim. Buradan ayrılırken de gittikleri şehirlerinde çevrelerine bu şehrin güzelliklerini anlatmalarını, kendilerinden bu şehrin kültür elçisi olmalarını istiyoruz." dedi.
Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz da kyokushin branşını 2 yıl önce yeniden ele aldıklarını ifade etti.
Kyokushini müstakil bir branş haline getirdiklerini anlatan Uğuz, "Artık milli olmak dahil sporumuzun hiçbir sorunu kalmadı. Bu hepimize kutlu olsun." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven ise "Spor Şehri Karabük" olarak sporun tabana yayılması, başarılı sporcuların kulüplere ve milli takımlara kazandırılmasına yönelik farklı branşlarda, federasyon faaliyetleri, okul sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi organizasyonlarına ev sahipliği yaparak on binlerce sporcuyu Karabük'te misafir ettiklerini ve etmeye de devam ettiklerini kaydetti.
Etkinlikte özel öğrenciler mehter, sporcular ise çeşitli gösteriler sundu.
Şampiyona yarın sona erecek.
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