Türkiye, Letonya'yı mağlup ederek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu - Son Dakika
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Türkiye, Letonya'yı mağlup ederek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu

Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'yı 72-52 mağlup ederek turnuvayı 7. sırada tamamladı. Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın ilk çeyreğinden itibaren üstünlüğünü sürdürdü ve galibiyete ulaştı.

14.07.2024 19:51
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Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, klasman maçında Letonya'yı 72-52 mağlup ederek turnuvayı 7. sırada bitirdi.

Milli takım, Litvanya'da düzenlenen organizasyondaki 7-8'incilik müsabakasında Letonya ile karşı karşıya geldi.

Başkent Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-10 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, soyunma odasına 38-23 üstün gitti.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren milliler, üçüncü periyodunu 48-40 önde bitirdiği karşılaşmadan 72-52 galip ayrıldı.

Türkiye, bu sonuçla turnuvayı 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Letonya'yı mağlup ederek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Letonya'yı mağlup ederek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 7. oldu - Son Dakika
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