MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, kadınlar, senior ve veteran kategorilerinde yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Kaynak: AA

Erdoğan Turan, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da yapıldı - Son Dakika

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