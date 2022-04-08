Türkiye-Macaristan: 3-0 - Son Dakika
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Türkiye-Macaristan: 3-0

08.04.2022 20:03
Türkiye-Macaristan: 3-0

SALON: Pallati i RiniseHAKEMLER: Mirza Basic (Bosna Hersek), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)TÜRKİYE: Tuanna, Begüm, Pelin, Liza, Berka Buse, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray)MACARİSTAN: Imre, Rieder, Eröss, Radnai, Szatmari, Marcz, Baksa (L) (Olcsvary, Balint, L.

SALON: Pallati i Rinise

HAKEMLER: Mirza Basic (Bosna Hersek), Ioannis Ioannidis (Yunanistan)

TÜRKİYE: Tuanna, Begüm, Pelin, Liza, Berka Buse, Dilay, Berre (L) (Selen Naz, Miray)MACARİSTAN: Imre, Rieder, Eröss, Radnai, Szatmari, Marcz, Baksa (L) (Olcsvary, Balint, L.Radnai, Stankovics)SETLER: 25-17, 27-25, 25-21SÜRE: 89 dakika (25',29',35')

U19 Voleybol Kız Milli Takımı, Kosova'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 CEV U20 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt I Grubu'ndaki ilk maçında Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Millilerde Pelin 16 sayıyla en skorer isim olurken, ona Berka Buse 10, Begüm 9, Liza 4, Selen 3, Dilay 3, Miray 3 ve Tuanna 1 sayıyla katkı sağladı. U19 Voleybol Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2'nci Raunt'taki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de Estonya ile karşılaşacak.


- İstanbul
Türkiye-Macaristan: 3-0
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Yunanistan, Macaristan, voleybol, Rieder, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye-Macaristan: 3-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye-Macaristan: 3-0 - Son Dakika
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