A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek

22.09.2022 11:47
A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Bu maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

FORMALİTE MAÇI OLABİLİR

Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Anatoliy Abdula olacak. Öte yandan bu akşam Lüksemburg ile karşılaşacak Türkiye, sahadan 1 puan ayrılması durumunda dahi B Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Bu kapsamda pazar günü oynanacak Faroe Adaları karşılaşması formalite maçı haline gelecek.
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın Faroe Adaları ile oynayacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek - Son Dakika
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