Türkiye maçının hemen ardından, DHA Feed 2 üzerinden yapılan basın toplantısı canlı olarak yayınlanmaktadır. Bu toplantıda maçın detayları, oyuncuların performansı ve teknik değerlendirmeler hakkında bilgi verilecektir. Futbolseverler için önemli anların paylaşılacağı bu yayın, takipçiler tarafından ilgiyle izlenmektedir.
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7.09.2024 04:28:47. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Maçı Sonrası Basın Toplantısı - Son Dakika
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