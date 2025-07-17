Türkiye Masterler ve Veteranlar Takımı, Gürcistan\'da 8-1 Galip Geldi

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Milli Karma Takımı, Gürcistan'ın Batum kentinde oynadığı dostluk karşılaşmasında Acara Özerk Cumhuriyeti Karması Takımı'nı 8-1'lik skorla mağlup etti.

Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Ligi (TMVFL) Milli Karma Takımı, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan dostluk maçında büyük ilgiyle karşılandı. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Karması ile yapılan mücadelede öncesinde her iki ülkenin yetkililerinden oluşan 'Başkanlar Karması', sahaya çıkarak dostluk mesajı verdi. Gösteri maçı tribünlerden büyük alkış aldı.

TMVFL Milli Karma, yurt dışındaki 4. uluslararası karşılaşmasını Gürcistan'da gerçekleştirdi. Türkiye'deki 11 lig grubundan ve 125 takımdan seçilen oyuncular arasında Ege Bölgesi'nden Foça Belediye, Didim ve Manisa Masterler da yer aldı.

Gol yağmuru ve jübile

Batum'da oynanan karşılaşmayı Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu Dr. Adnan Altay Altınörs ile Gürcistanlı yetkililer takip etti. TMVFL Milli Karma Takımı, karşılaşmayı Fatih Genç (3), Erkan Eker, Aytaç Akman, Ethem Dermanoğlu, Sinan Altıparmak ve Burhanettin Gürpınar'ın golleriyle 8-1'lik skorla kazandı. Ev sahibi ekip, tek golünü ikinci yarıda kaydetti. Mücadele, kaptan Mehmet Bildiri'nin jübilesine de sahne oldu. Bildiri, 7. dakikanın ardından alkışlar eşliğinde sahadan uğurlandı.

Maç sonrası her iki takıma hatıra kupaları ve etkinliğe katkı sağlayan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kenan Gürsu: "Hedefimiz Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası"

TMVFL Başkanı Kenan Gürsu, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'da master ve veteran futbolunun gelişimine katkı sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Gürsu, "FIFA ve UEFA kurallarına uygun düzenli ligler kurulması için öncülük ediyoruz. Gideceğimiz ülkelerde federasyonlar, bakanlıklar ve kulüp yöneticileriyle güçlü bağlar kuruyoruz. Hedefimiz, Masterler Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nı hayata geçirmek. Bu turnuvayı Türkiye'de ya da uluslararası düzeyde organize edeceğiz" dedi.

Gürsu, Gürcistan'nın ev sahipliği ve ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu ve Gürcistanlı yetkililere teşekkür etti. - İZMİR