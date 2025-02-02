Türkiye, Meksika'yı 9-7 yenerek grubu 4. sırada tamamladı

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Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Meksika'yı 9-7 mağlup etti.

Zeytinburnu Buz Adası'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 4-4 biterken, ikinci periyodu Meksika 7-6 önde bitirdi. Son periyotta rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Türkiye, karşılaşmayı 9-7 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla gruptaki 5. maçında 2. galibiyeti alarak 6 puanla grubu 4. sırada bitirdi.