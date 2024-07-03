Türkiye Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek Çeyrek Finale yükseldi - Son Dakika
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Türkiye Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek Çeyrek Finale yükseldi

Türkiye Milli Futbol Takımı Avusturya\'yı mağlup ederek Çeyrek Finale yükseldi

Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Futbol Takımı, ikinci turda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek Çeyrek Finale yükseldi. Maç, Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası önünde dev ekranda yüzlerce taraftarın katılımıyla izlendi. Battalgazi'de büyük bir coşku yaşandı.

03.07.2024 12:00  Güncelleme: 12:03
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Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Milli Futbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak ikinci turda Avusturya'yı 2-1 mağlup etti ve Çeyrek Finale yükseldi. Bu önemli maç yüzlerce taraftarın katılımıyla Battalgazi Belediyesi Hizmet Binası önünde dev ekranda izlendi.

Bu tarihi zafer, Türkiye genelinde olduğu gibi Battalgazi'de de büyük bir coşkuyla karşılandı. Battalgazi Belediyesi binası önünde kurulan dev ekranda, belediye başkanı Bayram Taşkın'ın da katılımıyla maçı izleyen vatandaşlar, milli takımın zaferine büyük ilgi gösterdi. Maçın her anı heyecanla takip edilirken, gollerin ardından alanda büyük sevinç yaşandı. Maçtan hemen önce Battalgazi Belediyesi binası önünde toplanan vatandaşlar, adeta bir karnaval havası yaşadı. Ellerinde Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla alana gelen yüzlerce kişi, dev ekranda izledikleri maçın her anında büyük bir heyecan ve coşku yaşadı. Maçın başlamasıyla birlikte alan, tezahüratlar ve marşlarla inlemeye başladı. Her gol anında alanda büyük bir coşku patlaması yaşandı; meşaleler ve yapılan tezahüratlar, sevinci adeta doruğa çıkardı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte, Battalgazi Meydanı tam anlamıyla bir bayram yerine döndü. Vatandaşlar, milli takımın galibiyetini kutlamak için sokaklara döküldü. Her yaştan insanın bir araya geldiği kutlamalarda, büyük bir birlik ve beraberlik havası hakim oldu. Çocuklar ellerindeki bayraklarla koştururken, gençler ve yaşlılar birlikte marşlar söyleyerek bu özel anı paylaştı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, vatandaşlarla birlikte maçı izleyerek bu tarihi anı paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Bayram Taşkın, yaptığı açıklamada, bu tür organizasyonların halkın sosyal bağlarını güçlendirdiğini ve şehirdeki futbol sevgisini daha da artırdığını belirtti. "Battalgazi Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Milli maçları hep birlikte izlemek, sevinçlerimizi ve heyecanımızı paylaşmak bizim için çok değerli" diyen Başkan Bayram Taşkın, bu tür etkinliklerle halkımızın bir araya gelmesini ve sosyal dayanışmamızın güçlenmesini hedeflediklerini belirterek, "Milli takımımızın bu büyük zaferi hepimizi gururlandırdı. Battalgazi halkı olarak milli takımımıza olan inancımız tam. Onları desteklemek için buradayız ve bundan sonraki maçlarda da yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Milli Futbol Takımı Avusturya'yı mağlup ederek Çeyrek Finale yükseldi - Son Dakika

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