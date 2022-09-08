TMOK, Dünya Fair Play Günü adına "Fair Play Posta Pulu" hazırlattı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, "7 Eylül Dünya Fair Play Günü"nü kutlamak üzere "Fair Play Posta Pulu" hazırlattı.

TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, dünya pulculuk tarihinde bir ilk olan çalışma, PTT tarafından dün kamuoyuna sunuldu.

Posta pulu ve zarftan oluşan çalışmada, TMOK'nin logosu, Türkiye'nin fair play amblemi, Dünya Fair Play Günü'nün logosu, Avrupa ve Dünya Fair Play Birlikleri'nin logoları ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sporcular için söylediği veciz bir söz yer alıyor.

"Fair Play Posta Pulu" ve zarfı, PTT'nin "www.filateli.gov.tr" adresinde ve "filateli" cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Öte yandan Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi'nde "Dünya Fair Play Günü 7 Eylül 07.09.2022 İSTANBUL" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.