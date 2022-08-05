Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak

05.08.2022 12:36
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 21 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak.

Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonları arasında yer alan ve bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek organizasyonda 5 kıtadan bin 243'ü yerli, bin 198'i yabancı olmak üzere toplam 2 bin 441 sporcu mücadele edecek.

Anadolu Yakası'nda Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa Yakası'nda Kuruçeşme'de sona erecek 6,5 kilometrelik parkurda bin 741 erkek, 700 kadın yüzücü kulaç atacak.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016 yılında "Dünyanın en iyi açık su yüzme organizasyonu" seçilmişti.

YORUMLAR
500
Su parası toplanmayınca köy susuz kaldı Su parası toplanmayınca köy susuz kaldı Merzifon'da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi Merzifon'da kentsel arama kurtarma aracı hizmete girdi Elazığ Karakoçan ve Kovancılar'da Çiftçiler, Su Borularının Sık Sık Patlamasından Şikayet Etti Elazığ Karakoçan ve Kovancılar'da Çiftçiler, Su Borularının Sık Sık Patlamasından Şikayet Etti
Kaynak: AA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:39:41. #1.12#
SON DAKİKA: Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 2 bin 441 kişi katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement