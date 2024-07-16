Türkiye Milli Takımı Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda birinci oldu - Son Dakika
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Türkiye Milli Takımı Avrupa Gençlik Şampiyonası'nda birinci oldu

Türkiye Milli Takımı Avrupa Gençlik Şampiyonası\'nda birinci oldu

Romanya'nın Ploieşti şehrinde düzenlenen Avrupa Gençlik Şampiyonası'nı en çok madalya kazanarak birinci bitiren Türkiye Milli Takımı'na Kayserili sporcular, iki Avrupa ikinciliği ile destek verdi.

16.07.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
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Romanya'nın Ploieşti şehrinde düzenlenen Avrupa Gençlik Şampiyonası'nı en çok madalya kazanarak birinci bitiren Türkiye Milli Takımı'na Kayserili sporcular, iki Avrupa ikinciliği ile destek verdi.

08- 15 Temmuz 2024 tarihleri arasında Romanya'nın Ploieşti şehrinde düzenlenen 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası, 38 ülkenin katılımı ile yapıldı. Şampiyonayı en çok madalya alarak Türkiye birinci olarak tamamladı. Milli takımda yer alan Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Milli sporcuları bu önemli şampiyonada iki gümüş madalya kazandı.

Klasik Yay U21 Karışık Takım Kategorisinde Fatma Maraşlı Avrupa ikincisi olurken, Klasik Yay U21 Erkek Takım Kategorisinde yarışan Kutay Tek yine Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Milli sporcuları ve Milli Takım Antrenörü Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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