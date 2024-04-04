Türkiye Milli Takımı, Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda yarışacak

Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti

Adana Demirspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden ve bu sezon tüm kulvarlarda attığı 128. gole ulaşan Fenerbahçe, Türk futbol tarihinde bir sezonda en fazla gol atan takım oldu.