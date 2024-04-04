Türkiye Milli Takımı, Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda yarışacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye Milli Takımı, Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda yarışacak

Türkiye Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası'nda 'Team Cosmos' adıyla mücadele edecek. Şampiyona, 5-7 Nisan tarihleri arasında başkent Zagreb'de gerçekleştirilecek.

04.04.2024 15:37  Güncelleme: 15:38
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Türkiye Milli Takımı'nın da yarışacağı Dünya Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre başkent Zagreb'deki organizasyon, 5-7 Nisan tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Milli Takımı, şampiyonada "Team Cosmos" adıyla mücadele edecek.

Kaynak: AA

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