Kepez\'de motodrag heyecanı başladı

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı, Kepez Yeni Drag Pistinde başladı.

Kepez'de, motor sporları heyecanı şimdi Motodrag yarışlarıyla devam ediyor. 7-8 Mayıs tarihlerinde Otodrag yarışlarına ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi hafta sonu da Motodrag yarışlarıyla adrenalini zirveye taşımayı sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular; hız, güç ve reflekslerin ön plana çıktığı organizasyonda saniyelerle yarışıyor. Bugün ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, yarın final mücadeleleriyle devam edecek. Organizasyonda Süper Street, Pro Street, Street2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart300 ve kadınlar kategorilerinde mücadeleler yapılıyor. Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte izleyiciler, gün boyunca yüksek tempolu ve nefes kesen yarışlara tanıklık ediyor. Modern altyapısı ve güvenli pist yapısıyla dikkat çeken Kepez Yeni Drag Pisti, ikinci kez büyük bir yarış organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. - ANTALYA