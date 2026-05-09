Kepez'de motodrag heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kepez'de motodrag heyecanı başladı

Kepez\'de motodrag heyecanı başladı
09.05.2026 15:32  Güncelleme: 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı, Kepez Yeni Drag Pistinde başladı. Motor sporları tutkunları, 7-8 Mayıs tarihlerinde yapılan Otodrag yarışlarının ardından şimdi de Motodrag yarışlarıyla adrenaline doyuyor.

Kepez Belediyesi ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı, Kepez Yeni Drag Pistinde başladı.

Kepez'de, motor sporları heyecanı şimdi Motodrag yarışlarıyla devam ediyor. 7-8 Mayıs tarihlerinde Otodrag yarışlarına ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi hafta sonu da Motodrag yarışlarıyla adrenalini zirveye taşımayı sürdürüyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular; hız, güç ve reflekslerin ön plana çıktığı organizasyonda saniyelerle yarışıyor. Bugün ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, yarın final mücadeleleriyle devam edecek. Organizasyonda Süper Street, Pro Street, Street2, Street 750, Street 600, Standart 1, Standart 2, Pro 200, Pro 300, Standart300 ve kadınlar kategorilerinde mücadeleler yapılıyor. Motor sporlarına ilgi duyan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte izleyiciler, gün boyunca yüksek tempolu ve nefes kesen yarışlara tanıklık ediyor. Modern altyapısı ve güvenli pist yapısıyla dikkat çeken Kepez Yeni Drag Pisti, ikinci kez büyük bir yarış organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepez'de motodrag heyecanı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilecik’te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı Bilecik'te bir kişinin boynundan 542 gram tiroit kitlesi çıkarıldı
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
İspanya’da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı İspanya'da alarm: Hantavirüsten ölen biriyle aynı uçakta bulunan kadın hastaneye kaldırıldı
Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü Aylarca kira ödemediği için tahliye edilen eski kiracı, 74 yaşındaki mülk sahibini odunla dövdü
Aykut Kocaman’a kötü haber İstediği olmayabilir Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir
Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Bir dönemin efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

15:35
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
AK Parti cephesinden Burcu Köksal için ilk açıklama
15:34
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor Galatasaray’da bir dönem sona erdi
Icardi maçtan sonra tası tarağı toplayıp gidiyor! Galatasaray'da bir dönem sona erdi
14:55
Cesedi yakılan Kübra’ya veda Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
Cesedi yakılan Kübra'ya veda! Baba cenazede bir kişinin daha adını verdi
14:21
Daha 32 yaşındaydı Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu
14:12
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu
13:53
Sadettin Saran’dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 16:02:36. #7.13#
SON DAKİKA: Kepez'de motodrag heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.