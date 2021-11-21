Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları, Kepez Drag Pisti'nde 20-21 Kasım'da yapıldı. Şampiyonaya Türkiye'nin değişik bölgelerinden 100'e yakın sporcu katıldı.
Serbest ve sıralama antrenmanlarıyla dün başlayan yarışlar, bugün sporcuların hız mücadelesine sahne oldu.
Yarışlarda sporcular, rakiplerinden daha iyi kalkış yaparak 402 metre uzunluğundaki pisti en kısa sürede bitirmeye çalıştı.
Organizasyon sonunda sınıflarına göre dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:
300 cc pro
1- Osman Göçmen
2- Mustafa Bıkmaz
3- Tolgahan Yuca
Süper street
1- Caner Kıt
2- Tuncer Yeşil
3- Muhammet Kamil Kırbaş
Street 1-600
1- Fatih Akın Akkuş
2- Okan Asar
3- Murat Ergişi
Street 2
1- Ufuk Işık
2- Kahraman Yılmaz
3- Hüseyin Coşkun
Standart 2
1- Erol Balkış
2- Ömer Alıcı
3- Onur Şevik
Pro street
1- Muhammet Kamil Kırbaş
2- Caner Kıt
3- Tuncer Yeşil
Street 1-750
1- İbrahim Nişli
2- Furkan Özdemir
3- Sefa Onur Abacı
Standart 1
1- Timur İlhan
2- Kazım Öztürk
3- Ahmet Yoksulbakanw
Kadınlar Kupası
1- İrem Sahra Şengül
2- Bahar Ateş
3- Sümeyye Ökçesiz
Kaynak: AA
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