Türkiye Motokros Etabı Afyonkarahisar'da Açıldı - Son Dakika
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Türkiye Motokros Etabı Afyonkarahisar'da Açıldı

Türkiye Motokros Etabı Afyonkarahisar\'da Açıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motokros etabının açılışını dünyanın en güzel, en başarılı ve alt yapısı itibariyle en değerli motokros parkuru olan Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, Doğu Avrupa Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası'nı da bu etkinlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Etkinlik, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirilerek düzenlendi.

18.05.2024 15:14
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motokros etabının açılışını dünyanın en güzel, en başarılı ve alt yapısı itibariyle en değerli motokros parkuru olan Afyonkarahisar'da açtıklarını kaydederek, "Burada Doğu Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ayrıca Avrupa Gençler Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Türkiye Kayo, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros şampiyonaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, etkinliğin Türkiye ve dünya sporu adına önemine dikkat çekti. Uçar, "Bu etkinlik ile Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu yılki sezonu Afyonkarahisar'da açmış olduk. Bugün de toplamda 6 ülkeden 158 sporcunun start aldığı yarışmanın antrenman ve sıralama turlarını yapıyorlar. Yarın da yapılacak olan yarışlarla günü tamamlamış olacağız. Burada Doğu Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ayrıca Avrupa Gençler Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Tabi ki Türkiye Motokros etabının açılışını dünyanın en güzel, en başarılı ve alt yapısı itibariyle en değerli motokros parkurunda gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Toplamda 11 kategoride yarışlarımız gerçekleştirilecek"

Etkinliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirmenin de mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Uçar, "Katılımcı sayısına baktığımızda yüzde 60'lar civarında çocuk ve gençlerden oluşan bir potansiyel görüyoruz. Bu da bizim için hem çok sevindirici. Özellikle Doğu Avrupa'nın gözde parkurlarından birinde olduğumuz için hem rekabete açık hem de bir birini geliştiren, heyecan verici müsabakalara sahne olacak. Toplamda 11 kategoride yarışlarımız gerçekleştirilecek Afyonkarahisar'da. Yarın tabi ki de ayrı bir özelliği var 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Organizasyonumuzu bu güzel bayramla birleştirmiş olduk hem ulusal bir mesaj hem de sportif bir pencereden günü kutlamış olacağız" şeklinde konuştu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Motokros Etabı Afyonkarahisar'da Açıldı - Son Dakika

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