Üye Girişi
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı

18.12.2021 23:21

- Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı.

- Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun düzenlediği 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı. Törende İhlas Haber Ajansı'na motosiklet sporuna verdiği katkıdan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni, Sarıyer Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Ödül töreni öncesinde açıklamalarda bulunan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, federasyonlarında aile birlikteliği olduğunu vurgulayarak, "64 amatör spor federasyonu var ama ben iddia ediyorum ki 18 senelik federasyonumuzun defalarca dünya şampiyonası düzenliyor olması ve 18 senede 2 tane Dünya şampiyonu çıkarmış olması gelecek yıllar boyunca dünya şampiyonalarında pistte ve her kategoride Dünya, Avrupa şampiyonaları çıkarma gerçeği gurur verici. Bu gurur tablosu inanın daha gelecek yıllarda sayılarının artacağı büyük başarıları kutluyor olacağımız fotoğrafını insana hatırlatıyor. Toprak'ın yaşattığı gurur diğer tüm sporcularımıza da örnek olmuştur. Herkesten aynı performansı bekliyoruz. Yarışmak her şey demektir. 1. olmak güzel bir duygu ama yarışmaya cesaret edebilmek takdire şayan" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı, motosiklet sporuna verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, ödülü İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl'e teslim etti.

Tören, bu sezon 7 branş ve 63 sınıfta düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı
Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı

İhlas Haber Ajansı, Bekir Yunus Uçar, Sarıyer, TMF, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:29 Galatasaraylıları artık Avrupa'da teselli etmiyor! Fatih Terim'e daha önce hiç yaşanmamış istifa tepkisi
23:18 Belediye'den sitem dolu paylaşım! Asansörün düğmesine ayağı ile basmış
23:17 Hollanda yılbaşı öncesi kapanma uyguladı! Eve alınacak misafirler bile sınırlandırıldı
22:53 İlk skandalı değil! Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı futbolculara söyledikleri 2019'u hatırlattı
22:52 Son dakika! İzmir'de maden ocağında kısmi göçük: 35 yaralı
22:51 Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı
22:14 Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde
22:08 Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum
21:51 Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı Ukrayna'dan tedirgin eden görüntü! Siyah kar yağdı         
22:52
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 00:06:52. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Motosiklet Federasyonu 2021 Şampiyonlar Ödül Töreni yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement