Motosiklet sporlarında "trial" branşının da yapılabilmesi için ilk adımlar atıldı - Son Dakika
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Motosiklet sporlarında "trial" branşının da yapılabilmesi için ilk adımlar atıldı

03.08.2022 14:19
Motosiklet sporlarında "trial" branşının da yapılabilmesi için ilk adımlar atıldı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, İranlı "trial" motosiklet sporcuları Negin Ghaderi ve Koorosh Ghorbani'yi kabul ederek, motosiklet sporlarında "Trial" branşının başlaması ve eğitimi için anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, İranlı "trial" motosiklet sporcuları Negin Ghaderi ve Koorosh Ghorbani'yi kabul ederek, motosiklet sporlarında "Trial" branşının başlaması ve eğitimi için anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Federasyonun merkezinde gerçekleştirilen görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Uçar, Dünya Motosiklet Federasyonları Birliğinin tescilli tüm branşlarını Türkiye'de en aktif şekilde geliştirme ve sporcu sayılarını artırma yönünde çalıştıklarını söyledi.

Trial branşıyla ilgili açıklamada bulunan Uçar, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız trial branşındaki etkinliğimizi artırma noktasında bir girişim başlattık. Trial branşı elektrikli motosikletlerle de çocuklar bazında yapılması imkanı olan hatta bir sonraki olimpiyat oyunlarında da test branşları arasında yer almasını beklediğimiz bir branş. Akrobatik denge, koordinasyon ve birçok motosiklet kullanım özelliklerini de içerdiği için diğer branşlara da temel sporcu yetiştirme noktasında çok faydalı bir branş." diye konuştu.

Bu konuda dünya çapında kendini tanıtmış, ispat etmiş sadece sportif değil, eğitimsel çalışmalarıyla da bilinen lisanslı sporcular Negin Ghaderi ve Koorosh Ghorbani ile bu branşı Türkiye'de başlatmak için ne yapılması gerektiğini ele aldıklarını belirten Uçar, şöyle devam etti:

"Adım adım gideceğiz. Önce 5 ve 7 yaş arası çocuklarımızı eğitmesini, onlara bu branşı sevdirmelerini ve öğretmelerini, kendileriyle akademik bir çalışma başlatacağız. Akabinde de uluslararası bir organizasyonu Türkiye'ye getirme noktasında bizim için çalışmalarda bulunacak. Dünyanın en iyi parkurlarına sahibiz. Bir Trial parkurunu da oluşturmak suretiyle dünya şampiyonasını Türkiye'ye almanın altyapısını da başlatmış olacağız. Hedefimiz dünya şampiyonasında yarışacak kalibrede sporcularımızın da olması. Negin hanımdan ve Koorosh beyden de kadın ve erkek sporcularımızı yetiştirme noktasında destek alacağız. Hedefimiz böyle bir iş birliğini sağlayıp daha sonra bizim aynı şekilde bu branşı yapmayan ülkelere hem sporcu hem de eğitmen anlamında destek olma ve iş birliğini sürdürmek."

Uçar, motosiklette diğer branşlarda dünyanın en iyileri arasında olduklarını, "trial" branşında da Türkiye adına Negin Ghaderi ve Koorosh Ghorbani'nin yarışlara katılabilmesi için de süreci değerlendireceklerini söyledi.

Koorosh Ghorbani ve Negin Ghaderi'nin görüşleri

Başkan Uçar'a anlaşmadan dolayı teşekkür eden Koorosh Ghorbani, "Bizim önceliğimiz bu sporu gençlere ve çocuklara sevdirmek. Türkiye'de önce küçük yarışların, sonra daha büyük yarışların düzenlenmesi, onlara katılmak için çalışmak. Daha büyük uluslararası yarışları da Türkiye'ye getirmek ve o yarışlara da sporcularımızla da katılmak ve bu branşın daha popüler olmasını sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

TMF'nin kendilerine güvenmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Negin Ghaderi de "İyi bir iş birliği ile iyi bir neticeyi umuyorum. Aslında üç merhale düşündük, gençlere bu sporu tanıtmak ve sevdirmek ve Türkiye adına bu gençlerin dünya yarışlarında yarışmasını sağlamak. Kadınların bu spora başlaması için çalışmak, kadınlara her zaman değer veriyoruz. Umarım ki motor sporlarında daha çok kadın sporcular görürüz. Planlarımız içinde dünya ile iş birliği yapmak ve dünyadan yarışların ve sporcuların Türkiye'ye gelmesini sağlamak da var." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bekir Yunus Uçar, Motosiklet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Motosiklet sporlarında 'trial' branşının da yapılabilmesi için ilk adımlar atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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