Türkiye'nin, Avrupa'da tarihi sezonu! İşte temsilcilerimizin ülke puanına katkıları...

Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin de elenmesiyle Avrupa'da yoluna devam eden hiçbir Türk takımı kalmadı. Bu sezon 5 takımla temsil edildiğimiz Avrupa'da, ülke puanına en çok katkı yapan takım da belli oldu.

ÜLKE PUANINA FENERBAHÇE DAMGA VURDU

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, İspanya'da 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Kadıköy'de rakibini 1-0 yendi ancak bu skor tur için yeterli olmadı ve temsilcimiz Avrupa'ya havlu attı. Fenerbahçe, bu sezon 21 puanlık katkı yaparak UEFA sıralamasında Türkiye adına en fazla puan toplayan takım oldu.

BAŞAKŞEHİR, 17 PUAN TOPLADI

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Başakşehir, bu turda Gent'e elenerek Türkiye'ye 17 puanlık bir katkı yaptı ve Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı. Konferans Ligi'nde mücadele eden bir başka temsilcimiz Sivasspor ise grubunu lider bitirdi. Yiğido, son 16 turunda elenirken Türkiye'ye 10 puanlık bir katkıda bulundu.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR'UN ÜLKE PUANINA KATKISI

Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ve Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi'ne düşen Trabzonspor, burada da grubunu 3. sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne son 32 turundan katıldı. Bordo-mavililer, Konferans Ligi son 32 turunda Basel'e elendi ve ülke puanına 8.5 puanlık katkıda bulundu. Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Konyaspor ise 3. eleme turunda Vaduz'a elenerek ülke puanına 2.5 puan katkıda bulundu.