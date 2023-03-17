Türkiye'nin, Avrupa'da tarihi sezonu! İşte temsilcilerimizin ülke puanına katkıları... - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin, Avrupa'da tarihi sezonu! İşte temsilcilerimizin ülke puanına katkıları...

17.03.2023 14:10

Türkiye, bu sezon Avrupa'da 5 takımla temsil edilirken, tarihi bir sezon geçirdi. Son olarak dün Fenerbahçe ve Sivasspor'un aynı anda elenmesiyle Avrupa'da mücadele eden hiç Türk takımı kalmazken, ülke puanına en çok katkı sağlayan temsilcimiz belli oldu. Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve son 16 turunda Sevilla'ya toplam skorda 2-1'le elenen Fenerbahçe, 21 puanlık katkıyla zirveyi kimseye bırakmadı

Avrupa ve Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizin de elenmesiyle Avrupa'da yoluna devam eden hiçbir Türk takımı kalmadı. Bu sezon 5 takımla temsil edildiğimiz Avrupa'da, ülke puanına en çok katkı yapan takım da belli oldu.

ÜLKE PUANINA FENERBAHÇE DAMGA VURDU

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, İspanya'da 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Kadıköy'de rakibini 1-0 yendi ancak bu skor tur için yeterli olmadı ve temsilcimiz Avrupa'ya havlu attı. Fenerbahçe, bu sezon 21 puanlık katkı yaparak UEFA sıralamasında Türkiye adına en fazla puan toplayan takım oldu.

BAŞAKŞEHİR, 17 PUAN TOPLADI

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselen Başakşehir, bu turda Gent'e elenerek Türkiye'ye 17 puanlık bir katkı yaptı ve Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada yer aldı. Konferans Ligi'nde mücadele eden bir başka temsilcimiz Sivasspor ise grubunu lider bitirdi. Yiğido, son 16 turunda elenirken Türkiye'ye 10 puanlık bir katkıda bulundu.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR'UN ÜLKE PUANINA KATKISI

Sezona Şampiyonlar Ligi play-off turundan başlayan ve Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi'ne düşen Trabzonspor, burada da grubunu 3. sırada bitirdi ve Konferans Ligi'ne son 32 turundan katıldı. Bordo-mavililer, Konferans Ligi son 32 turunda Basel'e elendi ve ülke puanına 8.5 puanlık katkıda bulundu. Sezona UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'ndan başlayan Konyaspor ise 3. eleme turunda Vaduz'a elenerek ülke puanına 2.5 puan katkıda bulundu.

YORUMLAR
500
Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! Sevilla maçındaki istatistikleri akıllara durgunluk verdi Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! Sevilla maçındaki istatistikleri akıllara durgunluk verdi Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'tan kalabalığa tepki! Sampaoli'ye ulaşamayınca öfkesine hakim olamadı

Sevilla FC, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin, Avrupa'da tarihi sezonu! İşte temsilcilerimizin ülke puanına katkıları... - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Cezaevi müdürünün cinayet hükümlüsüyle yasak aşkı ortaya çıktı! Mesajlar ifşa edilince istifasını verdi
14:04 Son Dakika: 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin maliyeti 2 trilyon lira olarak belirlendi
13:55 Son 6 deplasman maçında sadece1 gol yiyen Galatasaray'ın bu istatistiğini duyanlar kulaklarına inanamıyor
13:47 Cezaevi müdürü ile cinayet hükümlüsünün yasak aşkı! Mesajlar ortaya çıkınca istifa etti
13:45 Son Dakika: Sivasspor-Fiorentina maçında futbolcu Bianco'ya yumruk atan taraftar dahil 2 kişi tutuklandı
13:29 5. kez milletvekili aday adayı olacak mı? İbrahim Tatlıses sinyali verdi: Açıklamamı göreceksiniz
13:20 11 yıl sonra bir ilk! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Mısır'a gidiyor
13:14 Dünya, Arda Güler'i konuşuyor! Sevilla maçındaki istatistikleri akıllara durgunluk verdi
12:53 Bahçelievler'de yıkımı yapılan bina, yan taraftaki binanın üzerine çöktü
13:05 İYİ Parti'nin seçim afişi olay yarattı! İmamoğlu ve Yavaş yer alırken, Kılıçdaroğlu'na yer verilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 14:16:10. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin, Avrupa'da tarihi sezonu! İşte temsilcilerimizin ülke puanına katkıları... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement