Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finalindeki rakibi Portekiz

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le eşleşti. Ay Yıldızlılar rakibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, Portekiz'i elemesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off yarı final turundaki diğer eşleşmeler ise şöyle:

İskoçya- Ukrayna eşlemesinin galibi, Galler- Avusturya eşleşmesinin galibiyle; Rusya- Polonya eşlemesinin galibi de, İsveç- Çek Cumhuriyeti eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Play-off maçları Mart ayında oynanacak

Play-off yarı final maçları 24-25 Mart, final maçları ise 28-29 Mart'ta oynanacak.

32 takımla oynanacak 2022 Dünya Kupası'na Avrupa'dan 13 takım katılacak.

Eleme gruplarını ilk sırada tamamlamaı başaran 10 takım turnuvaya doğrudan gitme hakkını elde etmişti;

A Grubu'ndan Sırbistan, B Grubu'ndan İspanya, C Grubu'ndan İsviçre, D Grubu'ndan Fransa, E Grubu'ndan Belçika, F Grubu'ndan Danimarka, G Grubu'ndan Hollanda, H Grubu'ndan Hırvatistan, I Grubu'ndan İngiltere, J Grubu'ndan Almanya, 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılmaya hak kazanmıştı.