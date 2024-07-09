Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti

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Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti.

Milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. 13 yaşındaki Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM ünvanının sahibi konumunda yer alıyor.

Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde ise 4. sırada bulunuyor. - İSTANBUL