Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti - Son Dakika
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Spor

Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti

13 yaşındaki milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilen Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etmeyi başardı. Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasında en genç GM ünvanına sahip olan sporculardan biridir ve dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde 4. sıradadır.

09.07.2024 14:46
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Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Norveçli Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti.

Milli satranç oyuncusu Yağız Kaan Erdoğmuş, katıldığı turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak gösterilen Magnus Carlsen ile karşı karşıya geldi. 13 yaşındaki Yağız Kaan, Carlsen'i 41.2 saniyede mat etmeyi başardı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasına göre aktif sporcular arasındaki en genç GM ünvanının sahibi konumunda yer alıyor.

Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri listesinde ise 4. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en genç satranç ustası Yağız Kaan Erdoğmuş, Magnus Carlsen'i 41,2 saniyede mat etti - Son Dakika
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