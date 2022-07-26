Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak

26.07.2022 13:21
Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak

Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı, Van'da yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı, Van'da yapılacak. Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarış olan maratonda, atletler Artos Dağı ve Van Gölü'nün görkemli manzarasında eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak.

Van'ın güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla birçok yeniliği Van ile buluşturan büyükşehir belediyesi, bir ilke daha imza atarak uluslararası bir yarışmanın startını Van'dan verecek. Türkiye ve birçok ülkeden yüzlerce sporcunun katılacağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yüksek Dağ Koşusu Artos Ultra Sky Maraton etabı, 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Gevaş ilçesi Artos Dağı'nda yapılacak.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den de önemli atletlerin katılacağı yarışlar; 50K Artos Ultra Sky Maraton, 30K Akdamar Run, 15K Vizontele Koşusu olmak üzere 3 farklı etapta düzenlenecek. Organizasyonun, Uluslararası Skyrunning Federasyonu (ISF) tarafından onaylanmış ilk yarışı olan 50K Artos Ultra Sky Maratonda sporcular 50 kilometrelik parkuru koşup 3 bin 700 metre tırmanış gerçekleştirecek. Artos Ultra Sky Maratonu Koşusu, saat 04.00'te Gevaş ilçesindeki Belediye Meydanı'nda başlayacak olup, katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre 14 saat içerisinde bu parkuru tamamlamaları gerekecek.

30K Akdamar Run parkurunda ise sporcular Artos Dağı'nda 30 kilometre koşup 2 bin metre tırmanış gerçekleştirecekler. Akdamar Koşusu, saat 05.00'te Gevaş ilçesindeki Belediye Meydanı'nda başlayacak olup, katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre 9 saat içerisinde bu parkuru tamamlamaları gerekmektedir.

15K Vizontele koşusu, Artos Dağı eteklerinde 15 kilometre koşu 250 metre tırmanış içeriyor. Saat 08.00'te Gevaş ilçesindeki Belediye Meydanı'nda başlayacak olan yarışta katılımcıların kısmi yeterlilik esasına göre 3 saat içerisinde parkuru tamamlamaları gerekiyor.

Yarışmaların yapılacağı alana herkesin davetli olduğu bildirildi. - VAN

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Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk 'Uluslararası Ultra Sky Trail Maratonu' Van'da yapılacak - Son Dakika
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