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Portekiz Türkiye karşılaşması Porto'da oynanacak - Son Dakika

Portekiz Türkiye karşılaşması Porto'da oynanacak

15.12.2021 15:23
Portekiz Türkiye karşılaşması Porto'da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maç Porto'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda Portekiz ile karşılaşacağı maç Porto'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda 24 Mart 2022'de Portekiz ile deplasmanda yapacağı müsabaka, Porto'da oynanacak. Dragao Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı maç, TSİ 22.45'te başlayacak. Ayrıca TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım'ın Portekiz'i eleyip play-off finaline kalması halinde İtalya - Kuzey Makedonya maçının galibiyle Türkiye'de yapacağı karşılaşmanın Konya'da oynanmasını kararlaştırdı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 29 Mart 2022 tarihinde oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Öte yandan, A Milli Takım Portekiz müsabakasının ardından turnuvaya veda etmesi halinde, İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin mağlubu ile Mart 2022'deki milli maç takvimi içerisinde Türkiye'de özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma ile ilgili detaylar daha sonra duyurulacak. - İSTANBUL

Play Off, Portekiz, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Portekiz Türkiye karşılaşması Porto'da oynanacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Portekiz Türkiye karşılaşması Porto'da oynanacak - Son Dakika
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