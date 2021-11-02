Okul Sporları Federasyonu Başkanı Fatih Karakullukçu güven tazeledi

Türkiye Okul Sporları Federasyonu Başkanı Ömür Fatih Karakullukçu, yeniden başkan seçildi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 5'nci Olağan Genel Kurulu ve 6'ncı Mali Genel Kurulu, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda kullanılan 67 oydan, geçerli oyların 64'ünü alan Karakullukçu yeniden başkanlığa seçildi. Bir oy geçersiz, 2 oy da boş sayıldı.Karakullukçu'nun yönetimin de şu isimler yer aldı: "Adem Yakıncı, Adem İnce, Alay Kesler, Ali Faik Hacıoğlu, Ayşenur Bülbül Gülbahar, Can Atsüren, Çiğdem Yıldız, Erdinç Ünal, Gür Onar, İbrahim Cengiz, Mahmut Karaman, Merve Aslaner Girdap, Sinan İsen, Veysel Serdar."