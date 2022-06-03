KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı

03.06.2022 18:02

Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi Türkiye birinciliği müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi Türkiye birinciliği müsabakaları Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Batıpark Güreş Sahası'nda başlayan şampiyonada, 22 ilden 291 sporcu ter dökecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek, kentin önümüzdeki hafta da Uluslararası Bisiklet Turuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kentin şubat ayından itibaren birçok ulusal ve uluslararası faaliyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Boz, bugün güreş dalında Türkiye çapında okul sporlarında organizasyonun yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu hafta da karakucak güreş müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Boz, şöyle konuştu:

"İnşallah buraya bütün illerden gelen genç kardeşlerimiz güzel neticelerle memleketlerine döner. Bu organizasyonda emek veren başta bakanlığımızın ilgili idaresine, federasyonumuza ve bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz."

Müsabakalar, 5 Haziran'a kadar sürecek.

KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı
KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı

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Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi müsabakaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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