Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Afyon'da Kampta - Son Dakika
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Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Afyon'da Kampta

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Afyon\'da Kampta

TOHM ve SEM sporcuları, 2028 Olimpiyatları için Sultandağı'nda moral kampı düzenledi.

23.10.2024 13:30
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2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düzenlenen moral ve motivasyon kampında bir araya geldi.

2024-2025 güreş sezonu öncesi gerçekleştirilen bu kamp, sporcuların hem fiziksel hem de zihinsel olarak yeni sezona hazır hale gelmelerini amaçladı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kamp, çeşitli spor ve sosyal aktivitelerle dolu dolu geçti. TOHM ve SEM sporcuları, sezon boyunca katılacakları ulusal ve uluslararası turnuvalar için güç toplarken, uzun vadede 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Özellikle genç güreşçilerin, dünya arenasında boy gösterebilecek donanıma sahip olmaları için planlanan bu kamp, sporcuların gelişimine büyük katkı sağladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Bu kamp, sporcularımızın hem fiziksel kondisyonunu geliştirmek hem de onları motive etmek açısından son derece önemli. Hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları ve bu hedef doğrultusunda yoğun bir çalışma içindeyiz. Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği genç sporcularımızın büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum." dedi.

Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Müdür Vekili Hakan Kıvrık ise kampın teknik açıdan da son derece verimli olduğunu vurgulayarak, "Sultandağı'nda gerçekleştirilen bu kamp, TOHM ve SEM sporcuları için hem yeni sezona hazırlık hem de 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedefi doğrultusunda önemli bir adım oldu. Antrenmanlar ve etkinliklerle geçen bu süreç, sporcuların moral ve motivasyonlarını artırarak onları sezona hazır hale getirdi. Afyonkarahisar'ın genç yetenekleri, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Güreşçilerimiz bizim için değerli." ifadelerini kullandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi, Afyon'da Kampta - Son Dakika

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