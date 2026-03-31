Türkiye Open 2026: 262 Madalya!
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye Open 2026: 262 Madalya!

Türkiye Open 2026: 262 Madalya!
31.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda Türk sporcular, 262 madalya kazandı.

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026) sekiz gün süren müsabakaların ardından tamamlandı. Türk sporcular, 74 altın, 70 gümüş, 118 bronz olmak üzere toplam 262 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026), sekiz gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı. Antalya Spor Salonu'nda 67 ülkeden toplam 2 bin 552 sporcunun katıldığı turnuvada, genç yeteneklerden deneyimli sporculara kadar yüzlerce isim tatamiye çıktı.

24 Mart'ta tüm kategorilerde yapılan poomsae müsabakalarıyla başlayan organizasyon, 25 Mart'ta para taekwondo branşındaki karşılaşmalarla devam etti. Turnuvada 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart'ta gençler, 30-31 Mart'ta ise büyükler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Büyük Erkekler 5 madalya elde etti

Türkiye Open 2026'nın son gününde büyük erkekler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi. Türk sporcular, 8 kategoride 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya alma başarısı gösterdi. 54 kiloda Kaan Yelaldı gümüş, Alihan Kuru ise bronz madalya aldı. 68 kiloda da Berkay Erer bronz madalyanın sahibi oldu. 74 kiloda ise Ferhat Can Kavurat altın madalya, Ömer Furkan Körpe de bronz madalya aldı.

Türk sporculardan 262 madalya

13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda tatamiye çıkan Türk sporcular, 74 altın, 70 gümüş, 118 bronz olmak üzere toplam 262 madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ilk gününde Türk sporcular, poomsae branşında 44 kategoride yapılan yarışmalarda 36 altın, 34 gümüş ve 46 bronz olmak üzere toplam 116 madalya elde etti.

İkinci gün ise para kyorugide 16 sıklette 8 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya kazanırken, para poomsaede ise 23 kategoride 16 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 30 madalya kazandılar.

Türkiye Open 2026'nın üçüncü gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı. 10 sıklette Türk sporcular 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz olmak üzere toplam 31 madalya alma başarısı gösterdi.

Dördüncü gün yıldız erkekler de 10 sıklette 4 altın, 7 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 25 madalya elde etti. Organizasyonun beşinci gününde genç kızlar, 10 kategoride 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 19 madalyanın sahibi oldu. Genç erkekler, altıncı gün 10 sıklette 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 17 madalya aldı.

Turnuvanın yedinci gününde tatamiye büyük kadınlar çıktı ve Türk sporcular 8 kategoride 1 altın, 2 gümüş, 2 de bronz alarak toplamda 5 madalya elde etti.

Türkiye Open 2026'nın son gününde gerçekleştirilen büyük erkekler müsabakalarında ise Türk sporcular 8 kategoride 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya topladı.

Türkiye Open 2026, sekiz gün süren organizasyonun ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Open 2026: 262 Madalya! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 21:46:29. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Open 2026: 262 Madalya! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.