Türkiye Open 2026: 262 Madalya Kazanıldı

31.03.2026 22:09
Türk sporcular, 13. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda toplam 262 madalya elde etti.

TÜRKİYE Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026), sekiz gün süren heyecan dolu müsabakaların ardından tamamlandı. Türk sporcular, turnuvada 74 altın, 70 gümüş ve 118 bronz olmak üzere toplam 262 madalyanın sahibi oldu.

Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 67 ülkeden toplam 2 bin 552 sporcu katıldı. Turnuva, 24 Mart'ta tüm kategorilerde yapılan poomsae müsabakalarıyla başladı. 25 Mart'ta para taekwondo karşılaşmalarıyla devam eden organizasyonda, 26-27 Mart tarihlerinde yıldızlar, 28-29 Mart'ta gençler, 30-31 Mart'ta ise büyükler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

BÜYÜK ERKEKLER 5 MADALYA ELDE ETTİ

Turnuvanın son gününde büyük erkekler kategorisinde yarışmalar düzenlendi. Türk sporcular, 8 kategoride 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya elde etti. 54 kiloda Kaan Yelaldı gümüş, Alihan Kuru ise bronz madalya kazandı. 68 kiloda Berkay Erer bronz madalyanın sahibi olurken, 74 kiloda Ferhat Can Kavurat altın, Ömer Furkan Körpe ise bronz madalya aldı.

TÜRK SPORCULAR, TÜRKİYE OPEN 2026'DA 262 MADALYA TOPLADI

Turnuvanın ilk gününde poomsae branşında 44 kategoride düzenlenen yarışlarda Türk sporcular 36 altın, 34 gümüş ve 46 bronz olmak üzere toplam 116 madalya kazandı.

İkinci gün ise para kyorugide 16 sıklette 8 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya elde edilirken, para poomsaede 23 kategoride 16 altın, 7 gümüş ve 7 bronz ile toplam 30 madalya kazanıldı.

Üçüncü gün yıldız kızlar kategorisinde 10 sıklette yarışan sporcular 6 altın, 9 gümüş ve 16 bronz madalya aldı. Dördüncü gün yıldız erkeklerde 10 sıklette 4 altın, 7 gümüş ve 14 bronz olmak üzere 25 madalya kazanıldı.

Beşinci gün genç kızlar 10 kategoride 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz ile toplam 19 madalya elde etti. Genç erkekler ise altıncı gün 10 sıklette 1 altın, 4 gümüş ve 12 bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Yedinci gün büyük kadınlar kategorisinde 8 sıklette yarışan sporcular 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz alarak toplam 5 madalya kazandı. Son gün büyük erkekler müsabakalarında ise 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz ile 5 madalya toplandı.

Sekiz gün süren organizasyonun ardından 13'üncü Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası (Türkiye Open 2026) sona erdi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
