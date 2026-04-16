Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Optimist Takım Şampiyonası, Ankara Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada 12 takım ve 44 sporcu mücadele etti.

Organizasyon Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray, Marmara Yelken Kulübü ve Yelken İstanbul il temsilciliği katkılarıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda İstanbul Yelken Kulübü birinci olurken, Galatasaray ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübü üçüncü ve Fenerbahçe Doğuş dördüncü sırayı aldı.