Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Sonuçlandı

16.04.2026 16:08
İstanbul Yelken Kulübü, Türkiye Optimist Takım Şampiyonası'nda birinci oldu. Galatasaray ikinci.

Türkiye Optimist Takım Şampiyonası, Ankara Yelken Kulübü ve İstanbul Yelken Kulübü ev sahipliğinde tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonada 12 takım ve 44 sporcu mücadele etti.

Organizasyon Büyükçekmece Yelken Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray, Marmara Yelken Kulübü ve Yelken İstanbul il temsilciliği katkılarıyla gerçekleştirildi.

Organizasyonda İstanbul Yelken Kulübü birinci olurken, Galatasaray ikinci, Yalıkavak Yelken Kulübü üçüncü ve Fenerbahçe Doğuş dördüncü sırayı aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye Optimist Takım Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
