Türkiye Oryantiring'de Tarihi Başarı

Türkiye, Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nda üç milli sporcusunun ilk 20'de yer almasıyla organizasyon tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sedanur Balıkçı, şampiyonadaki sürat yarışını Avrupa 7'ncisi olarak tamamladı.

Balıkçı, bu derecesiyle Türk oryantiring tarihinde 16 yaş kızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonası'ndaki en iyi dereceyi elde etti.

Şampiyonada Zeynep İçyer Avrupa 14'üncüsü, Mustafa Talha Bilge ise Avrupa 15'incisi olarak yarışmayı tamamladı.