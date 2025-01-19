Türkiye Oryantiring Şampiyonası Aydın\'da Düzenlendi

Spor

Türkiye Oryantiring Şampiyonasına ev sahipliği yapan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde dereceye iren yarışmacılara ödüllerini Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya takdim etti.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe yarışları Aydın'ın Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde gerçekleştirildi. Şampiyonanın Sultanhisar etabı Eskihisar Mahallesinde startı verilen Nysa Antik Kenti Orta Mesafe Yarışı 1300 sporcunun katılımıyla yapıldı. Türkiye'nin her bölgesinden gelen sporcu ve ziyaretçiler sayesinde spor ve kültürün buluşmasını sağlayan şampiyonanın kazanan yarışmacıları için Nysa Antik Kentinde ödül töreni yapılarak Sultanhisar etabı tamamlandı. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, şampiyonada dereceye giren yarışmacıları tebrik ederek ödüllerin takdim etti. - AYDIN