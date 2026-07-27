Türkiye Para Atıcılık Takımı Bronz Madalya Kazandı

Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda yarışan milli sporcular, takım halinde bronz madalya aldı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Novi Sad kentindeki organizasyonda 50 metre tabanca karışık (P4) SH1 disiplininde Türkiye'yi Murat Oğuz, Aysel Özgan ve Ayşegül Pehlivanlar, temsil etti.

Milli para atıcılar, bireysel skorlar toplanarak hesaplanan takım sıralamasında üçüncü oldu.