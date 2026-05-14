Türkiye, Para Tekvando Şampiyonası\'nda 14 Madalya Kazandı

ALMANYA'DA düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 14 madalya kazandı. Türkiye, 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nı 3 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 14 madalya alarak tamamladı.

Madalya alan isimler şu şekilde:

Altın madalya: Mahmut Bozteke (63 kilo), Yusuf Yünaçtı (70 kilo), Gamze Özcan (57 kilo)

Gümüş madalya: Nurcihan Ekinci Gül (47 kilo), Meryem Betül Çavdar (52 kilo)

Bronz madalya: Büşra Emire (47 kilo), Tuana Çelik (57 kilo), Zehra Orhan (65 kilo), Fatma Nur Yoldaş (+65 kilo), Ali Can Özcan (58 kilo), Hamza Tarhan (58 kilo), Emre Bulgur (80 kilo), Adem Arda Özkul (+80 kilo), Osman Ertürk (+80 kilo).