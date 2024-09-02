Türkiye, Paralimpik Oyunları'nda Güney Kore'ye elendi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk branşında karışık takım W1 kategorisinde Türkiye, çeyrek finalde Güney Kore'ye elendi.
Invalides'teki para okçuluk müsabakalarında karışık takım W1 sınıfında Nil Mısır- Bahattin Hekimoğlu'ndan oluşan milli takım, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Güney Kore'den Okgeum Kim-Jo Hong Park çiftiyle karşılaştı.
Nil-Bahattin ikilisi, rakiplerine 134-132 yenilerek oyunlara veda etti.
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