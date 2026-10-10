Türkiye, Polonya'daki dünya şampiyonasında 35 karateciyle madalya mücadelesi verecek - Son Dakika
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Türkiye, Polonya'daki dünya şampiyonasında 35 karateciyle madalya mücadelesi verecek

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Türkiye, 14-18 Ekim'de Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na 17'si kadın, 18'i erkek toplam 35 sporcuyla katılacak. 114 ülkeden 2 bin 22 sporcunun katılacağı organizasyonda milliler, madalya kazanmayı hedefliyor.

Türkiye, 14-18 Ekim tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 17'si kadın ve 18'si erkek olmak üzere toplam 35 milli sporcuyla temsil edilecek.

Polonya'nın Bielsko-Biala kentinde gerçekleştirilecek Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na 114 ülkeden 2 bin 22 sporcu katılacak. Dünyanın dört bir yanından genç karatecilerin mücadele edeceği organizasyonda Türk Milli Takımı, madalya kazanmak için tatamiye çıkacak.

Şampiyona öncesinde uzun ve yoğun bir hazırlık dönemi geçiren Milliler, çalışmalarını Esat Delihasan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürdü. Ümit, Genç ve U21 Teknik Kurul Başkanı Şemsi Şamiloğlu yönetimindeki teknik ekibin koordinasyonunda gerçekleştirilen kamplarda sporcular, teknik, taktik ve fiziksel hazırlıklarına ağırlık verdi.

Hazırlık sürecini tamamlayan milli karateciler, beş gün sürecek şampiyonada farklı yaş ve sıklet kategorilerinde mücadele ederek Türkiye'ye madalyalar kazandırmayı hedefliyor.

Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular şu şekilde:

Ümit Kadınlar

Nisanur Çevik - Kumite -47 kg

Zeynep Akgül - Kumite -54 kg

Ela Su Yıldırım - Kumite -61 kg

Sare Kaya - Kumite +61 kg

Zeynep Yurt - Kata

Ümit Erkekler

Hamza Avcı - Kumite -52 kg

Salih Felhan - Kumite -57 kg

Bayram Efe Onar - Kumite -63 kg

Ali Görkem Dedeoğlu - Kumite -70 kg

Kayra Kaptan - Kumite +70 kg

Hüseyin Kabil - Kata

Genç Kadınlar

Belinay Hümeysa Hatipoğlu - Kumite -48 kg

Eslem Asya Çamur - Kumite -53 kg

Alara Akbaş - Kumite -59 kg

Gülen Irmak Öztürk - Kumite -66 kg

Tuğba Çürük - Kumite +66 kg

Zeynep Eroğlu - Kata

Genç Erkekler

Kerem Yaray - Kumite -55 kg

Alperen Şahin - Kumite -61 kg

Umut Kurumehmet - Kumite -68 kg

Eymen Doruk Gündoğdu - Kumite -76 kg

Efe Sağdıç - Kumite +76 kg

Tarık Koç - Kata

U21 Kadınlar

Defne Eda Yıldırım - Kumite -50 kg

Buse Kılıç - Kumite -55 kg

Nehir Kılıç - Kumite -61 kg

Melisa Kurdoğlu - Kumite -68 kg

Elif Şimal Ekizoğlu - Kumite +68 kg

Simay Aydın - Kata

U21 Erkekler

Bayram Anıl Eser - Kumite -60 kg

Savaş Öğüş - Kumite -67 kg

Osman Burak Keleş - Kumite -75 kg

Ozan Yıldırım - Kumite -84 kg

Faruk Zeytinci - Kumite +84 kg

Furkan Kaynar - Kata

Kadın Takım Kata

Ceylin Bayram

Türkan Feyza Çelik

Zeynep Eroğlu

Azra Özcan

Erkek Takım Kata

Ahmet Musab Çelik

Hüseyin Kabil

Tarık Koç

Yusuf Efdal Varol

Kaynak: İHA
PolonyaTürkiyeDünyaSporSon Dakika

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