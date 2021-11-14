- Türkiye- Polonya maçının ardından

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu: "Savunma maçı olacağını biliyorduk"

Bahar Çağlar Ökten: "Emin adımlarla ilerliyoruz"

KOCAELİ - FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup maçlarına İzmit'te Polonya galibiyetiyle devam eden Ay-Yıldızlıların başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, "Savunma maçı olacağını biliyorduk" dedi. Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten ise, "Emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden ve gruptaki ilk iki maçını kazanan A Kadın Milli Takım'ın Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu 52-41'lik Polonya galibiyetinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2'de 2 galibiyetle grupta büyük avantaj elde ettiklerini belirten Yıldızoğlu şu sözleri kaydetti:

"Bugünkü maçın başrolünde İzmitli sporseverler vardı. Mücadele anlamında takımın gösterdiği performanstan dolayı mutlu ve gururluyum. Oyuncularımız 2 maçta ileriye dönük önemli bir adım aldılar. Bugün savunma maçı olacağını biliyorduk. Maç başladığı zaman planladık ve bugün bize maçı kazandıracak en önemli etkenin savunma olduğunu belirledik. Sevgi ve Manolya çok iyi şutörler. Ama bugün savunma kimlikli karakterleri sahada tutmaya özen gösterdik. Burası bize uğurlu geldi. Deplasman dönüşlerinde diğer yerler bize uzak oluyor. Tüm şehirler milli takıma sahip çıkıyor ama yeniden İzmit'te oynayabiliriz."

Takım kaptanı Bahar Çağlar Ökten ise, "Gerçekten çok özlemişiz. Pandemi sürecinde seyircimizden uzak kalmıştık. Atmosfer bizi mutlu etti. Maçın başından sonunda desteği hissettik. Maçta hiç geri adım atmadık. Bu sayede galip geldik. 2'de 2 güzel başlangıç oldu. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Kadın basketbol takımı olarak Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları hedefliyoruz" diye konuştu.