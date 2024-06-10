Polonya ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 1-0 Polonya'nın üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika
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Polonya ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 1-0 Polonya'nın üstünlüğüyle sona erdi

Polonya ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 1-0 Polonya\'nın üstünlüğüyle sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Polonya'nın golünü Swiderski attı. Türkiye ise beraberlik için fırsatlar yakaladı ancak gol bulamadı.

10.06.2024 22:43
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Stat: PGE Narodowy

Hakemler: Balazs Berke, Vencel Toth, Balazs Szert (Macaristan)

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski, Slisz, Zielinski, Zalewski, Swiderski (Dk. 19 Piatek), Lewandowski (Dk. 33 Urbanski)

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Orkun Kökcü, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy

Gol: Dk. 12 Swiderski (Polonya)

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A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Polonya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Polonya öne geçti. Samet'in kafa ile hatalı indirdiği topu, ceza sahasında kapan Lewandowski, boş pozisyondaki Swiderski'ye pasını attı. Swiderski de yakın mesafeden ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

19. dakikada milli takım beraberliğe yaklaştı. Hakan'ın savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem, ceza sahasına girdi. Kerem'in sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Szczesny'den döndü.

25. dakikada ay-yıldızlı ekip bir kez daha etkili geldi. İrfan'dan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Polonya 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Polonya ile oynanan hazırlık maçının ilk yarısı 1-0 Polonya'nın üstünlüğüyle sona erdi - Son Dakika

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