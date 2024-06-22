Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Türkiye, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. Bu mağlubiyet millilerin turnuvadaki ilk yenilgisi oldu. Türkiye, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Çekya ile karşılaşacak.

22.06.2024 20:58
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ve ilk yenilgisini aldı. Milliler gruptaki son mücadelesinde 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Costa'da kaldı.

56. dakikada sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3

88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin (Merih Demiral dk. 75), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (İsmail Yüksek dk. 58), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökcü (Yusuf Yazıcı dk. 46), Yunus Akgün (Arda Güler dk. 70), Kerem Aktürkoğlu (Kenan Yıldız dk. 58), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, Mert Müldür, Semih Kılıçsoy, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo (Nelson Semedo dk. 68), Ruben Dias, Pepe (Antonio Silva dk. 83), Nuno Mendes, Joao Palhinha (Ruben Neves dk. 46), Vitinha (Joao Neves dk. 88), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao (Pedro Neto dk. 46), Cristiano Ronaldo

Yedekler: Rui Patrcio, Jose Sa, Dalot, Gonçalo Ramos, Joao Felix, Danilo, Gonçalo Inacio, Matheus Nunes, Diogo Jota, Francisco Conceiçao

Teknik Direktör: Roberto Martinez

Goller: Bernardo Silva (dk. 21), Samet Akaydin (dk. 28 k.k.), Bruno Fernandes (dk. 56) (Portekiz)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Samet Akaydin, Zeki (Türkiye), Leao, Palhinha (Portekiz) - DORTMUND

Kaynak: İHA

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