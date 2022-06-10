Diğer ayakların da İzmir'de gerçekleştirileceği ligde ikinci ayak yarışları Göztepe Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Urla Torasan'da, üçüncü ve son ayak mücadelesi Çeşme Alaçatı 'da Myga Windsurf Yelken Kulübü'nde yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Türkiye Rüzgar Sörfü Slalom Ligi ilk ayak mücadelesi, İzmir'de başladı - Son Dakika

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