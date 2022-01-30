Türkiye Salon Kürek Şampiyonası, İstanbul'da yapıldı

Türkiye Kürek Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Salon (Ergometre) Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Avcılar Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Tesisi'nde düzenlenen şampiyona; büyükler, hafif kilo, alt yaş ve masterlar kategorilerinde yapıldı.
Büyükler kategorisinde erkeklerde Fenerbahçe'den Onat Kazaklı birinci, Aydın İnanç Şahin ikinci, Bayram Sönmez üçüncü oldu.
Kadınlarda ise Fenerbahçe'den Elis Özbay Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, Galatasaray'dan Miray Kasap ikinci, sarı-lacivertli kulüpten Ebru Akınal üçüncü sırayı aldı.
Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de yarışları yerinde takip etti.
Kaynak: AA
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