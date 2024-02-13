Türkiye Salon Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek - Son Dakika
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Türkiye Salon Şampiyonası Samsun'da düzenlenecek

Türkiye Salon Şampiyonası Samsun\'da düzenlenecek

Geleneksel okçulukta Türkiye Salon Şampiyonası, 8-10 Mart tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek. Şampiyona büyükler kategorisinde yapılacak olup, yıldızlar ve gençler kategorisindeki sporcular da katılabilecek. Kayıtlar ise https://tgtof.org.tr/ adresinden yapılacak.

13.02.2024 11:25  Güncelleme: 11:28
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Geleneksel okçulukta Türkiye Salon Şampiyonası, 8-10 Mart tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona büyükler kategorisinde gerçekleştirilecek.

Yıldızlar ve gençler kategorisinde bulunan sporcular, büyükler kategorisinde şampiyonaya katılabilecek.

Organizasyonun kayıtları, "https://tgtof.org.tr/" adresi üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA

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