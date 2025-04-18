Türkiye Şampiyonası Çanakkale\'de Başladı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Havuz Büyükler Federasyon Kupası Gençler ve Masterlar Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmesi, Çanakkale'de başladı.

TSSF'nin 2025 faaliyet programında yer alan ve Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen etkinlik için gerçekleştirilen seremonide saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin farklı illerinden 65 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, "büyük kadın" ve "büyük erkek" kategorisinde federasyon kupası, gençler ve bireyselde ise Türkiye şampiyonluğu yarışları yapılacak.

Dinamik, dinamik çift palet, dinamik paletsiz, statik apnea ve hız apnea disiplinlerinde sporcular, denizdeki derin dalışların aksine havuzda durağan ve yatay dinamik dalışlarla kupa ve madalya için nefeslerini tutacak.

Yarışların ilk gününde "büyük kadınlar" kategorisinde Yağmur Ergün, "master kadınlar"da Birgül Erken, "genç erkekler"de Nida Murathan Bulut, "master erkekler"de de Ferhat İnceler yeni Türkiye rekorlarına imza attı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü İrfan Kara, AA muhabirine, serbest dalış branşında dünyada uluslararası arenada boy gösteren ve çok büyük başarılar elde eden sporcuların tümünün Çanakkale'de yetiştiğini söyledi.

Planlı etkinliklerinin ilkini Çanakkale'de yaptıklarını anlatan Kara, şöyle konuştu:

"Çünkü hem buradaki atmosfer hem de Çanakkale'nin Türk milletinin kalbindeki ve ruhundaki önemi ve anlamı bizim için çok önemli. Serbest dalışta da uluslararası arenada çok büyük başarılar elde ettiğimiz için ilk müsabakamızı burada gerçekleştiriyoruz. Tabii katılım yine istediğimiz seviyede. 8 spor kulübümüzden toplam 65 sporcumuz, 2 bireysel sporcumuz var. Bu gerçekten de iyi bir sayı."

Kara, şu ana kadar 4 Türkiye rekoru kırılan programda yeni dereceler beklediklerini bildirdi.