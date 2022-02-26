Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor

26.02.2022 15:31

- Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, 11-12 Yaş 1. Vize Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

- Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor

ANKARA - Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi, 11-12 Yaş 1. Vize Müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. 32 kulübün bulunduğu müsabakalarda 192 kadın, 228 de erkek sporcu yer alıyor. Türkiye şampiyonalarında yarışmak üzere sporcu seçmelerinin yapıldığı 1. Vize Müsabakaları üç gün boyunca devam edecek. Bu sürede en yetenekli sporcular seçilerek kulüpleri adına Türkiye şampiyonalarında yarışacak.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda sporcuların birden fazla yarışa katılacağını dile getirerek, en başarılı sporcuların da kulüplerini ve geldikleri şehirleri en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Altınok, "Sadece Başkent'imizde faaliyet gösteren kulüplerimizi değil ülkemizin dört bir yanından gelen kulüp ve sporcularımıza olimpiyat standartlarındaki yüzme havuzumuzda hizmet veriyoruz. Türkiye'de eşi benzeri olmayan yüzme havuzumuzdan nice şampiyonlar çıkardık. İnşallah bundan sonrada hem Türkiye şampiyonasında hem de dünya ve olimpiyat şampiyonalarında başarı gösteren sporcularımızı çıkaracağız" dedi.

Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor
Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor
Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor
Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor

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Keçiören Belediyesi, Türkiye, Yüzme, Vize, Politika, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonası yüzücüleri Keçiören'de belirleniyor - Son Dakika


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