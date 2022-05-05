Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu - Son Dakika
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Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu

05.05.2022 10:50
Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu

14 yaş Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.

14 yaş Türkiye Şampiyonasında Türkiye 2.'si oldu.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünün cimnastik branşına yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü Aerobik Cimnastik Takımı Sporcusu Mert Öztok İstanbul Sancaktepe'de yapılan Aerobik Cimnastik 12-14 yaş Türkiye Şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Sporcu ilk defa katıldığı ve katılımın yoğun olduğu Türkiye Şampiyonasından Düzce'ye Cimnastikteki ilk Türkiye Şampiyonası düzeyindeki dereceyi de getirmiş oldu.

Şampiyonada aynı zamanda; Mert Öztok- Zeynep Şeyma Arslan çiftler kategorisinde Türkiye 4.'sü oldular.

Yarışmada ayrıca Zeynep Şeyma Arslan Türkiye 27.'si, İrem Tuna Türkiye 48.'si. 15-17 yaş kategorisinde ise; Kayra Varol- Kaan Ayral çiftlerde Türkiye 4.'sü. Şeyma İklim Akbal, Kayra Varol,

Kaan Ayral trio kategorisinde Türkiye 8.'si olarak şampiyonayı tamamladılar.

Antrenör Öznur Kıroğlu'nu yönetiminde sporcular Haziran ayında yapılacak Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası için sıkı bir şekilde çalışmalara başladı.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı sporcuları tebrik etti. - DÜZCE

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Sancaktepe, Türkiye, gençlik, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Türkiye şampiyonasında Mert Öztok Türkiye ikinci oldu - Son Dakika
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