KOCAELİ -Türkiye şampiyonu 6 yaşındaki motosikletçi Poyraz'ın hedefi büyük

Kocaeli'de yaşayan 6 yaşındaki motokros ve süpermoto yarışçısı Poyraz Bor, bu yıl branşlarında elde ettiği şampiyonlukları uluslararası arenada elde edeceği derecelerle taçlandırmak istiyor.

Kartepe ilçesinde ikamet eden birinci sınıf öğrencisi Bor, 4 yaşında iki tekerlekli bisikleti başarıyla sürmesiyle ailesinin dikkatini çekti.

Anne ve babasının yönlendirmesiyle Motokros Park Kartepe Pisti'nde antrenmanlara başlayan Bor, burada Türkiye şampiyonluklarında yarışmalara hazırlandı.

2021 yılında hem Türkiye 50cc süpermoto pist hem de MX50cc motokros şampiyonu olan Poyraz, örnek aldığı başarılı Türk motosikletçiler gibi dünyanın her yerinde Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Baba Ali Bor: "Hayalim oğlumla motosiklete binmekti"

Baba Ali Bor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 4 yaşında iki tekerlekli bisikleti kullanma kabiliyetini gördüklerini ve bu alanda yeteneğini keşfettiklerini söyledi.

Geçen yıl Motokros Park Kartepe Pisti'ne geldiklerini ve antrenmanlara başladıklarını anlatan Bor, "İlk etapta buradaki amacımız; yarışmacı olarak değil, bir hobi olarak bu sporu yapmasıydı. Ben de 25 yıldır motosiklete biniyorum. Hayalim oğlumla motosiklete binmekti. Daha sonra oğlumun hocası Mevlüt Kolay, Poyraz'ın motosiklete binmesinden etkilendi ve 'Poyraz'ı yarıştıralım mı?' diye sordu. Bir deneyelim diye yola çıktık." diye konuştu.

Bor, oğlunun, Afyonkarahisar'daki ilk motokros yarışında birinci olduğunu, asfalt pist tarafında da sezonu Türkiye şampiyonu olarak tamamladığını kaydetti.

Oğlunun ilk defa asfalt pistte çıktığı yarışta birinci olduğunu aktaran Bor, 2021 yılını hem Türkiye süpermoto pist hem de motokros şampiyonu olarak tamamladıklarını belirtti.

"Çizgi film yerine abilerinin yarışlarını seyrediyor"

Bor, hedeflerinden bahsederek, şöyle devam etti:

"Bu işe başladığımızda ilk hedefimiz; Türkiye'de hem motokros hem de süpermoto da şampiyon olmaktı. Bu anlamda ilk hedefimize ulaştık. Önümüzdeki yıl da Poyraz'ın Doğu Avrupa Şampiyonası'na katılmasını amaçlıyoruz. Türkiye şampiyonlarının dışında Doğu Avrupa'da tecrübe kazanması, hem farklı rakiplerle karşılaşması hem de farklı pistlerde yarışması için çabalayacağız. Ondan sonraki süreçleri de bize zaman gösterecek. Çünkü çok maliyetli bir spor, kolay değil. Dolayısıyla elimizden geldiği kadar Poyraz'ın bu taraftaki yeteneğini kullanıp yurt dışında da başarılı olması için çaba göstereceğiz."

Bor, Poyraz'ın, Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu gibi sporcuları örnek aldığına değinerek, çizgi film yerine bu abilerinin yarışlarını seyrettiğini kaydetti.

Oğlunun, bu yarışları kendisine faydalı olacağını düşündüğü için izlediğini dile getiren Bor, "Biz zorlamıyoruz, kendisi izlemek istediği için seyrediyor. Oğlumu önümüzdeki süreçte ilk başta Avrupa şampiyonalarında, daha sonra dünya şampiyonasında yarışırken görürsek bizim için çok büyük bir gurur olacak." ifadelerini kullandı.

Poyraz Bor: "Motor sporunu severek yapıyorum"

Poyraz Bor da motor sporunu severek yaptığını belirterek, "Hedefim dünya şampiyonalarında yarışmak." diye konuştu.

Antrenör Mevlüt Kolay ise Poyraz'ın motor sporlarına yeteneğinin olduğunu fark ettiğini ve kendisiyle çalışmalara başladığını kaydetti.

Bor'un ilk yarış sezonunda kendilerini gururlandırdığını ifade eden Kolay, "50cc'de motokros ve süpermoto pistte Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Poyraz başarılı. Önümüzdeki sezon Avrupa'da, daha sonra dünya şampiyonasında başarılı sonuçlar alacaktır." şeklinde konuştu.