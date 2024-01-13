 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Şampiyonu İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Şampiyonu İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Muş'ta yaşayan ve 41 kez Türkiye şampiyonu olan 22 yaşındaki İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Uluslararası yarışmalarda başarı elde eden milli atlet, Portekiz'de düzenlenecek olan şampiyonada ülkesini ve kulübünü en iyi şekilde temsil etmek istiyor. Karateker, aynı zamanda 2024 Olimpiyatları'nda kota almayı hedefliyor ve bu doğrultuda sıkı antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye Şampiyonu İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası\'nda Altın Madalya Hedefliyor
13.01.2024 - 10:33,
Abone Ol

Muş'ta yaşayan ve 41 kez Türkiye şampiyonu olan 22 yaşındaki İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Konukbekler beldesinde yaşayan milli atlet Karateker, 12 yıllık atletizm hayatında uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti.

Adana'da 5 Ocak'ta düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maraton yarışmasında şampiyon olan Karateker, 20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecekAvrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Hafta içi Şehir Stadyumu'nda, hafta sonu ise beldedeki dağlık alanda koşarak antrenman yapan Karateker, gazetecilere, 41 kez Türkiye ve 2 kez Balkan şampiyonu, bir kez de Avrupa ikincisi olduğunu söyledi.

Adana'da düzenlenen Uluslararası Kurtuluş Yarı Maraton yarışmasında 10 kilometrede genel klasmanda birinci olduğunu ifade eden Karateker, şöyle konuştu:

"20 Şubat'ta Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Orada ülkemi, ilimi ve kulübüm Fenerbahçe'yi en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Orada en iyi şekilde derece yapıp Türkiye'ye mutlu dönmek istiyorum. Antrenmanlarda günlük 20-25 kilometre koşuyorum. Yaz, kış demeden antrenmanlarımı sürdürüyorum. Her zaman en büyük hedefim zirveye çıkmak. Şu anda en büyük hedefim 2024 Olimpiyatları'nda kota almak. Olimpik kadroda yer alıyorum. Olimpiyata gitmek için sıkı antrenman yapıyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Portekiz, Türkiye, Muş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonu İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika


11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45
MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32
Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42
Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40
Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48
Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı

Son Dakika
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
09:32 Rüzgar Aksoy, Serenay Sarıkaya'nın peş peşe ödül almasına tepki gösterdi
08:42 Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen kahramanlarımızın kimlikleri açıklandı
08:20 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı
08:00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi
07:40 Yapay zeka dolandırıcılığının yeni hedefi olan Esra Erol, yasal yollara başvurdu
04:48 Şehit ailesine acı haber kaldıkları çadırda ulaştı
02:00 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
01:37 Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti ve not görünümünü pozitife çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 11:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Şampiyonu İbrahim Karateker, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Kupası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement