Türkiye Şampiyonu olarak döndüler - Son Dakika
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Türkiye Şampiyonu olarak döndüler

22.06.2022 13:52
Türkiye Şampiyonu olarak döndüler

Okullar Arası Küçükler Hokey Türkiye Şampiyonasında birinci olan Malatya Milli Egemenlik Ortaokulu sporcuları başarılı döndü.

Okullar Arası Küçükler Hokey Türkiye Şampiyonasında birinci olan Malatya Milli Egemenlik Ortaokulu sporcuları başarılı döndü.

Gaziantep'te 23-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Okullar Arası Yıldızlar Hokey Türkiye Şampiyonasında ve 9-13 Haziran tarihleri arasında Osmaniye'de yapılan Okullar Arası Küçükler Hokey Türkiye Şampiyonasında birinci olan, Malatya Milli Egemenlik Ortaokulu sporcuları ve antrenörü Savaş Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret ettiler.

Kayhan, yıldızlar ve küçükler kategorisinde şampiyon olan Milli Egemenlik Ortaokulu sporcularını ve antrenör Savaş Yılmaz'ı tebrik ederek, başarılarının devamını temenni etti. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Malatya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Şampiyonu olarak döndüler - Son Dakika

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