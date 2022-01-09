Türkiye şampiyonu wushucular, milli forma için ter döküyor

Geçen yıl katıldıkları Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'nda kendi kategorilerinde şampiyon olan Şanlıurfalı sporcular, milli takım formasını giyebilmek için ter döküyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 2021 yılının temmuz ayında Sakarya'da düzenlenen Türkiye Gençler ve Büyükler Wushu Şampiyonası'na katılan Ramazan Sevcan 48 kilogramda, Ruken Boduroğlu ise 42 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcular Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme şansını yakalamak için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Siverek Belediyesince bir okulun bodrum katında açılan Wushu Kung-Fu kursunda çalışmalarını sürdürüyor.

"Ailemin karşı çıktığı sporda Türkiye şampiyonu oldum"

Küçüklüğünden beri Uzakdoğu sporlarına ilgisinin olduğunu dile getiren Ramazan Sevcan, AA muhabirine, sürekli bu sporlarla ilgili filmleri izlediğini söyledi.

Ailesinin ilk başlarda Wushu Kung-Fu kursa katılmasına izin vermediğini anlatan Sevcan, "Okul ve işten kalan zamanlarımda ailemden gizli gelip kursa katılıyordum. Çocukluk hayalimin peşinden gitmek beni mutlu ediyordu. Aldığımız eğitimin ardından ilçe ve il elemelerindeki rakiplerimi yenerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandım ve toplamda 11 rakibimi yendim. Şampiyon olduktan sonra ailem benimle gurur duymaya başladı ve antrenmanlara katılmama izin verdi. Şimdiki hedefim ise milli takıma seçilmek ve uluslararası turnuvalarda şampiyon olarak ülkemin bayrağını dalgalandırmaktır." diye konuştu.

"Şampiyon olma hayalim gerçekleşti, şimdiki hayalim milli sporcu olmak"

Türkiye Şampiyonu Ruken Boduroğlu ise Wushu Kung-Fu sporuna ailesinin teşvikiyle başladığını ve kısa sürede çok sevdiği bu sporda hocalarının da desteğiyle şampiyonalara katıldığını söyledi.

Şampiyon olmasının ardından bölgedeki diğer insanlara da örnek olmaya başladığını ve kızlarında bu spora yöneldiğini anlatan Boduroğlu, şunları söyledi:

"Wushu bir savunma sanatı ve sporudur, ben de bu amaçla katıldım. Aslında bu dönemde genç kızların kendisini savunmayı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum ki herkese de bunu tavsiye ediyorum. Kursa 2 yıl önce başladım ve kursa katıldığım günden bu yana şampiyon olmayı düşünüyordum. Soner hocamızın verdiği eğitimlerin ardından Sakarya'da düzenlenen turnuvada kendi kategorimde Türkiye şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim milli sporcu olup uluslararası müsabakalarda şampiyon olmak ve bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Bu hedefime ulaşmak için de çok çalışıyorum."

Antrenörü Soner Yeşiltaş kendisinin de geçmiş yıllarda çeşitli şampiyonluklar elde ettiğini ve bu tecrübelerini 3 yılda sporcularına aktardığını belirtti.

Ruken ve Ramazan'ın spora başladıktan sonra kısa sürede birincilik kürsüsüne çıkarak önemli başarı elde ettiklerini aktaran Yeşiltaş, "Çocuklarımız, milli takımda da ilimizi ve ülkemizi yurt dışında temsil edebilecek kapasitededirler. Bunu şu sebeple rahatlıkla söyleyebiliyorum ki en son turnuva Sakarya'da 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlendi. Ruken 42 kilo kategorisinde Ramazan ise 48 kilo kategorisinde rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olmayı başardı." ifadelerini kullandı.