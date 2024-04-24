Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
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Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Satranç Federasyonu (TFS) faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, Karaman'da sona erdi. Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı. TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın kapanış ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, dereceye giren sporcuları kutlayarak, satrançta son yıllarda önemli başarılar kazanıldığını söyledi.

24.04.2024 22:23
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Türkiye Satranç Federasyonu (TFS) faaliyetleri içinde yer alan Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, Karaman'da sona erdi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, 78 takım ve 400 sporcu katıldı.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, şampiyonanın kapanış ve ödül töreninde yaptığı konuşmada, dereceye giren sporcuları kutlayarak, satrançta son yıllarda önemli başarılar kazanıldığını söyledi.

Düzenlenen turnuvalarla sağlam bir altyapı oluşturduklarını belirten Tulay, şunları kaydetti:

"Türk satrancının genç yıldızları Avrupa ve dünyada çok önemli başarılara imza atıyor. 1 milyon 200 bini aşkın lisanslı sporcumuzla ülkemizde zirvede yer alıyoruz. Genç ustalarımız tüm dünyada anılıyor. Türk satrancı her geçen gün devleşen yıldızlarımız ve ilham verdikleri gençlerle yoluna devam ediyor. Bu şampiyonada yarışan genç sporcularımızın ülkemize yeni başarılar kazandıracağına inanıyoruz. Satrancın, düzenlenen turnuva ve projelerle tüm ülkeye yayılması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Şampiyonada "18 yaş genel kategori"de Pamukkale Üniversitesi Satranç ve Akıl Oyunları Spor Kulübü, "12 yaş genel kategori"de Fatma Yılmaz Spor Kulübü, "18 yaş kadınlar" kategorisinde Haznedaroğlu Satranç Spor Kulübü ve "12 yaş kadınlar" kategorisinde Apaydın Satranç Spor Kulübü birinci oldu.

Programa Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile aileler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye Satranç Federasyonu Küçükler ve Yıldızlar Takım Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika

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