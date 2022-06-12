Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı

12.06.2022 00:58
Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı

Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Satranç Turnuvası başladı.

Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Türkiye Satranç Turnuvası başladı. Toplamda 6 kategoride bin 145 yarışmacının katıldığı turnuva 2 gün sürecek. Turnuvanın açılışına katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu ile satranç maçı yaptı. Başkan Dr. Şadi Yazıcı, "Satranç ile kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve 81 ilden satranç severlerin katıldığı Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleri ile başladı. Tuzla Marina Kapalı Fuar Alanı'nda başlayan ve 2 gün sürecek turnuvaya bin 145 sporcu katıldı. Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuvada, 8-10-14-18 yaş altı, 18 yaş üstü ve ustalar kategorilerinde kıyasıya mücadeleler yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, turnuvanın açılışına katıldı. Satrancı iyi oynaması ile bilinen Başkan Yazıcı, sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Ayrıca Başkan Yazıcı, profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu ile açılış maçı yaptı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Satranç ustalarının Tuzla'da olması bize mutluluk veriyor. Satrancın toplumda yaygınlaştırılmasını, zamanı öldürmek değil zamanı kendi gelişimi için değerlendirmeye yarayacak bu oyunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Satranç ile biz kendimize, hayatımıza önemli değerler kattığımızı bilerek bu oyunu oynamamız ve bunu da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyorum. Bin 145 oyuncunun katıldığı bir turnuva. Pandemiden sonra Tuzla'da yapılan en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Bunun beşincisini düzenliyoruz" dedi.

Profesyonel satranç oyuncusu Deniz Seyhanoğlu da, "Çok güzel bir organizasyon. Yüksek katılım da var. Pandemiden sonra bütün satrançseverler olarak bunu özlemiştik. Az önce Tuzla Belediye Başkanı ile satranç maçı yaptık. Keyifli bir maçtı, dostluk kazandı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor AÇEM'li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi Bayburt ve Tuzla Belediyesi'nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi
Kaynak: İHA

Tuzla Belediyesi, Türkiye, Tuzla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 01:06:38. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Satranç Turnuvası, Tuzla'da satranç severlere kapılarını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement